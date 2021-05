Il Campeggio Club di Udine compie 50 anni

Questa mattina il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha ricevuto a Palazzo D’Aronco Gianantonio Palezza, Presidente del Campeggio Club di Udine e della Federazione Campeggiatori Fvg di cui il Club fa parte assieme ad altre sei realtà, e Marco Valentini, Vicepresidente del Club e delegato nazionale della Federazione che, in occasione dei cinquant’anni dalla fondazione del Club, hanno illustrato l’attività che gratuitamente viene svolta a supporto di tutti coloro che hanno deciso di optare per quello che non è solo un mezzo di locomozione ma un modo diverso di intendere il turismo e, più in generale, una vera e propria filosofia di vita.



“Ho ascoltato con interesse - ha commentato Fontanini a margine dell’incontro - la descrizione delle attività svolte dal Club e che riguardano non solo il fatto di fornire consulenze gratuite e mirate alle amministrazioni e ai privati che desiderano dotarsi di un’area di sosta ma anche la promozione del Friuli alle fiere nazionali e internazionali. Il turismo su camper, oltre che lento e rispettoso del territorio, può infatti rappresentare un’integrazione all’offerta rappresentata dalle strutture alberghiere, facendo conoscere anche i luoghi non serviti da questo tipo di servizio. Ho anche colto l’occasione per invitare gli amici Palezza e Valentini a festeggiare ufficialmente i cinquant’anni del Club all’interno di Friuli Doc, che ogni anno richiama decine di camperisti da tutta Europa; credo che sia il modo migliore per dare a questa realtà il riconoscimento che merita”.



“Il Campeggio Club Udine APS - ha precisato Palezza - dal 1971 svolge l’attività di volontariato per la promozione del turismo itinerante a Udine e nella sua provincia e la realizzazione di aree di sosta camper. Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla fondazione. L’incontro odierno con il sindaco Fontanini ha avuto lo scopo di entrare nel progetto turistico di Udine come rappresentanti della nostra categoria. Friuli Doc potrà essere l’occasione per festeggiare ufficialmente assieme al Comune i nostri primi 50 anni”.“Come durante il terremoto - ha aggiunto Valentini -, quando il nostro movimento ha avuto un forte valore sociale, mettendo a disposizione caravan e camper, anche oggi possiamo essere uno dei settori attraverso i quali far ripartire l'economia messa a dura prova dalla pandemia. Il nostro è infatti un turismo sicuro e teso alla scoperta e alla valorizzazione del territorio non in contrapposizione ma in collaborazione con l’offerta alberghiera”.Il Club conta su Udine oltre 100 famiglie, che diventano 500 a livello regionale e oltre 20mila in tutta Italia.