Il camper 'Questo non è Amore' ferma a Pordenone

Nell’ambito dell’iniziativa della Polizia di Stato finalizzata a far emergere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, denominata “…Questo non è amore” e della odierna “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, il “Camper” della Polizia di Stato sarà presente nella mattinata di martedì 26 novembre 2019, a Pordenone, in via Mazzini, con personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone che sarà a disposizione di quanti vorranno visionare materiale informativo, ricevere un consiglio, informazioni, rappresentare una problematica, offrire una testimonianza diretta di episodi di violenza, le cui vittime spesso, per paura o ragioni di altro tipo, tardano a denunciare.



L’iniziativa, nel corso della quale saranno distribuiti alla cittadinanza opuscoli informativi realizzati per l’occasione dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è finalizzata a potenziare l’azione di prevenzione della Polizia di Stato che, oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi dei fatti reato, offre un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l’emersione del “sommerso”, con l’obiettivo della tutela della donna da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.