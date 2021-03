Il canale Youtube del Comune di Prata è online

Il Comune di Prata di Pordenone ha attivato il canale Youtube ufficiale. La nuova piattaforma, voluta dal sindaco Dorino Favot e dall’amministrazione comunale è già al servizio della cittadinanza e lo sarà ancora di più in vista del prossimo consiglio comunale.

Al momento, infatti, è stato caricato il video dell’ultima seduta del Consiglio, mentre quella di marzo, in programma per il lunedì 22, sarà trasmessa in diretta streaming.

L’obiettivo per il futuro, oltre ad avvicinare il consiglio comunale alla cittadinanza, nonostante le restrizioni in atto, è di informare con un nuovo strumento i pratensi sulle iniziative e le novità del territorio comunale.



Soddisfatto il sindaco Dorino Favot, che ha commentato: “Con questo nuovo strumento mettiamo un nuovo tassello nella digitalizzazione del Comune. Le sedute del consiglio comunale si tengono in streaming e considerando le limitazioni in atto abbiamo voluto attivare questa piattaforma, che dalla prossima seduta consentirà ai cittadini interessati di guardare il dibattito in diretta. È un fattore di innovazione, ma anche di trasparenza. Inoltre – ha proseguito il primo cittadino – ho dato mandato agli uffici di studiare una soluzione per attivare lo streaming anche quando il consiglio comunale potrà tenersi dal vivo, nella sala consiliare del municipio. In questo modo avremo sempre le dirette e lo storico delle sedute disponibile online e fruibile facilmente”.