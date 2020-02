Il Carnevale è a Resia

Avrà inizio venerdì 21 febbraio a Resia, con un programma ricco e variegato, l’appuntamento con il tradizionale carnevale resiano che si concluderà mercoledì 26 febbraio 2020.

Il Carnevale Resiano è una delle tradizioni più originali e antiche della Val Resia, che rievoca l'antico rito propiziatorio della fertilità. La gente si veste con due tipi di maschere tradizionali: le maschere belle e preziose chiamate “Lipe bile Maškire” e le maschere brutte chiamate i “Babaci o Kukaci“, vestiti di abiti vecchi e logori. Al suono della musica tradizionale si balla per giorni, agitando sonaglietti e campanellini per risvegliare la primavera e con essa un nuovo ciclo vitale. Momento culminante del passaggio è il Mercoledì delle Ceneri quando, all'imbrunire, si svolgono la processione, la condanna e l'esecuzione del “Babaz”, un fantoccio che rappresenta gli eccessi dei festeggiamenti del Carnevale.



22 febbraio 2020, ore 20.30, salone dell'associazione Sangiorgina e Osteria alla Speranza di San Giorgio : musiche e balli23 febbraio 2020escursione naturalistica "Il carnevale della natura", a cura de "La Tana in Val Resia". Info e prenotazioni entro venerdì 21.02.2020 a info@tanavalresia.it / +39 351 8355949stage di danze resiane con i componenti del gruppo folkloristico Val Resia. Info e prenotazioni entro venerdì 21.02.2020 a gfvalresia@gmail.com / +39 388 3842696ore 14.00, piazza di San Giorgio, musica e balli. In serata i festeggiamenti proseguiranno nel salone dell'associazione Sangiorgina e all'Osteria alla Speranza: musiche e balli24 febbraio 2020, ore 14.00, piazza dell'arrotino a Stolvizza: carnevale dedicato ai bambini con realizzazione del fantoccio, processione e rogo dello stesso, musica e animazione25 febbraio 2020, ore 15.00, biblioteca comunale di Stolvizza: "il pagliaccio e i suoi amici raccontano". Storie divertenti in compagnia del pagliaccio e di altri personaggi fantastici26 febbraio 2020, ore 19.00, San Giorgio di Resia: processione e funerale del babaz. A seguire musiche e balli presso il salone dell'associazione Sangiorgina e all'Osteria alla SperanzaSarà possibile visitare il museo dell'Arrotino di Stolvizza, sabato 22, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Domenica 23 febbraio laboratorio didattico "Affiliamo" con la possibilità di farsi affilare gli utensili dagli arrotini.Durante tutto il periodo sarà possibili visitare il museo etnografico sito in frazione Stolvizza.