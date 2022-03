Il castoro Ponta si è risvegliato dal letargo

Il castoro Ponta si è appena risvegliato dal suo lungo letargo trascorso per il quarto anno in Friuli. Il Progetto Lince ha diffuso un video dove Ponta si lava con estrema accuratezza, preparandosi all'arrivo della primavera. L'esemplare, l’unico castoro presente in Italia da oltre 500 anni, è stato per la prima volta nel 2018 arrivato in Friuli dalla vicina Austria e si è stabilito nella Foresta del Tarvisiano.



Renato Pontarini (da cui il nome 'Ponta') ha ampiamente documentato negli anni la quotidianità del castoro che nella sua foresta si diletta a costruire dighe. Il gruppo di ricerca del Progetto Lince Italia, associazione culturale che si occupa di ricerca, gestione e conservazione di animali rari e preziosi come la lince, l’orso, la lontra, il castoro, il gatto selvatico e molti altri ancora, ha così raccontato anche il risveglio primaverile di Ponta.



"Ormai l'inverno è alle battute finali - si legge nel post del Progetto Lince -, le giornate si allungano e neve e ghiaccio iniziano a sciogliersi. Anche il Ponta, superato il suo quarto inverno nel Tarvisiano, intensifica ora la sua attività.



In queste immagini lo vediamo impegnato nella pulizia della pelliccia, operazione a cui dedica molto tempo e particolare cura".La possibilità che Ponta sia raggiunto da altri della sua specie sono poche, poiché il lungo tratto dal quale è arrivato all’età di circa due anni, quando ha iniziato a esplorare il mondo, presenta degli sbarramenti molto difficili da superare per la sua specie.Il Castoro europeo Castor fiber è protetto dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE, che lo elenca negli Allegati II e IV, con lo stesso pregio conservazionistico della lontra. Nei fiumi di Tarvisio oggi convivono lontre e castori: un primato nell’ambito italiano che dimostra ancora una volta l’assoluta unicità di queste terre di confine.