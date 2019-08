Il censimento delle auto blu

All’inizio dello scorso marzo sono scaduti i termini per la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica presso il Consiglio dei ministri, delle auto di servizio a disposizione da parte delle amministrazioni pubbliche. La scadenza è certa, ma lo stesso non vale per i dati, visto che nei due anni precedenti al censimento hanno partecipato attivamente solo parte delle amministrazioni interessate. Tanto per intendersi, nel 2016 solo il 59,3% delle amministrazioni aveva fornito i dati richiesti, quota che sale leggermente l’anno successivo, quando a rispondere sono state 6.884 enti, pari al 67,7% delle amministrazioni.

Il dato attuale dunque resta quello pubblicato nel marzo dello scorso anno, ovvero 29.195 vetture. Si tratta, è bene chiarirlo delle auto di servizio. Solo una minima parte può essere catalogata come auto blu e come tali dedicate al trasporto di alti dirigenti o politici e dotate di autista che risultavano essere 3.068, in calo di 178 unità rispetto al 2016. Nel caso delle auto blu a disposizione delle Giunte regionali, per esempio, la sola Sicilia ne aveva all’epoca del censimento ben 70, la Puglia 34, il Lazio 20. Una bella differenza con altre Regioni, inclusa la nostra che ne hanno 11 (Fvg e Piemonte) per non parlare della Lombardia che ne ha appena 2 e del veneto che non ne ha nessuna.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta in ogni caso di vetture utilizzate per lo svolgimento delle normali attività. Il dato generale parla di una diminuzione complessiva delle autovetture a disposizione della pubblica amministrazione, ma la cautela è d’obbligo. Perché, oltre alla circostanza che non tutte le amministrazioni hanno risposto, c’è anche da tenere in debito conto di un altro fattore: dal censimento sono stati esclusi i veicoli di alcune amministrazioni, tra le quali Vigili del fuoco, Anas, servizi istituzionali delle ambasciate e degli uffici consolari operanti all’estero. Inoltre, sono starti modificati i parametri in base ai quali sono identificate le auto da censire con il risultato che in certi casi si è assistito nel giro di qualche anno a diminuzioni che hanno molto del miracoloso, ma poco di reale.

Basta citare un dato: le auto blu, ovvero quelle con autista a disposizione del ministero della Giustizia erano 4 nel 2017, ma risultavano essere 839 tre anni prima. E’ quindi assai probabile che molte vetture siano state semplicemente escluse dal conteggio perché ritenute oggetto di utilizzo a fini istituzionali, sparendo come per incanto dalle caselle delle auto blu. Insomma, se oltre al fatto che non tutte le amministrazioni rispondono a dovere, ci mettiamo anche questi giochetti contabili, allora diventa davvero difficile avere a disposizione un quadro compiuto della situazione.