Il Centro Studi Podresca lancia il primo Laboratorio di Collaborazione online

Sabato 9 e sabato 30 maggio 2020, dalle 10:30 alle 12, si terranno online i Laboratori di Collaborazione del progetto “Start alla Collaborazione”, iniziativa del Centro Studi Podresca sostenuta e realizzata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto si pone l’obiettivo di introdurre la collaborazione come tema di studio e come esperienza positiva da condividere a scuola, nel volontariato e nella vita sociale, per crescere come persone e per migliorare la vita nella comunità.

A questo scopo, i laboratori a partecipazione gratuita desiderano portare un’innovazione essenziale nella società: concepire la collaborazione come abilità di relazione, come argomento che si studia alla pari della grammatica, della storia, della matematica e delle altre discipline.

Sabato 9 Maggio la dottoressa Silvana Tiani Brunelli affronterà il tema della collaborazione in diretta online. Ci sarà anche la possibilità di interagire facendo delle domande e condividendo la propria opinione. La collaborazione è una priorità emergente, in questo periodo in particolare in cui abbiamo bisogno di essere veramente collaborativi e di farlo in modo efficace per rispondere alle sfide odierne. Interagire in modo costruttivo con gli altri è fondamentale per crescere e progredire. C'è bisogno di una maggiore motivazione e anche delle abilità necessarie per agire correttamente. Per registrarsi all’evento e ricevere le informazioni sul collegamento è possibile compilare questo modulo => https://forms.gle/eRB1W8eUnwVt3jRB9