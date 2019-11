Il cielo del grande Nord

Uno sguardo al cielo del Nord alla scoperta delle costellazioni e dei fenomeni che hanno ispirato i miti del popolo Inuit: domenica 3 novembre le visite al planetario all'Immaginario Scientifico di Pordenone sono dedicate al cielo delle zone polari.

Ogni ora a partire dalle 15.00 adulti e bambini (da 6 anni in su), avranno modo di di osservare le costellazioni caratteristiche delle zone nordiche, e scoprire come un tempo fossero fondamentali per misurare il tempo. Verrà anche illustrato anche il percorso apparente del Sole, diverso rispetto a quello a cui siamo abituati alle nostre latitudini.

Il costo è di € 3,00 euro a persona (ridotto € 2,00). Le iscrizioni si effettuano presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino ad esaurimento posti.

Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 18.00, all'Immaginario Scientifico i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza (senza necessità di prenotazione), curiosando e sperimentando fra gli apparati interattivi della sezione Fenomena.

Nello spazio Kaleido, dedicato alle multivisioni ci si potrà immergere in “De Revolutionibus”, che traccia la storia della scienza dal 1543, anno della pubblicazione del De revolutionibus orbium coelestium di Nicolò Copernico, fino ai nostri anni, quando scoperte e invenzioni si succedono a ritmo sempre più serrato: attraverso immagini, brevi testi e musiche originali, la multivisione presenta le pietre miliari del progresso scientifico, immergendole nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura.

Per informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it