Il Circolo Nuovi Orizzonti compie 50 anni

Il Circolo Nuovi Orizzonti di Udine compie 50 anni! Per celebrare l'importante anniversario, il circolo Arci, che ha sede ai Rizzi, ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di rendere partecipe la cittadinanza del complesso lavoro all’interno delle associazioni e dell’importante ruolo che queste ricoprono nella società, andando a soddisfare bisogni di socialità, formazione, aggregazione ed istruzione.

Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, il Circolo Nuovi Orizzonti ha istituito tre Premi di Laurea per approfondire lo stato dell’arte dell’Associazionismo e le prospettive future, che verranno discusse in una giornata di studi e di divulgazione sull’argomento. Saranno coinvolte varie realtà dell’associazionismo per sintetizzare proposte concrete per l’evoluzione del Terzo Settore.

Inoltre, per le celebrazioni del 50°, il Circolo raccoglierà in un volume la sua storia e le iniziative realizzate ed i suoi legami con le diverse realtà territoriali e dell’associazionismo. Per questo è stata attivata una raccolta fondi (attiva al link http://sostieni.link/23161) per raggiungere la cifra di 3mila euro per finanziare la scrittura, la grafica e la stampa del libro e l’organizzazione del convegno di presentazione dello studio sull’associazionismo.

Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti è un'Associazione culturale, ricreativa, sportiva di promozione sociale nata nel 1969 e aderisce all'Arci dal 1988. Il Circolo promuove la cultura, la socialità, la solidarietà, il libero associazionismo dei cittadini e la loro partecipazione responsabile ed auto-organizzata alle attività.



