Il circolo Nuovi Orizzonti festeggia 50 anni

Nato nel 1969 come “Circolo Giovanile Rizzi”, il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti è un'associazione culturale, ricreativa, sportiva di promozione sociale. Ha cambiato il suo nome il 23 gennaio 2006 e fin dalla sua fondazione è stato aperto a tutti, avendo come scopo promuovere la cultura, la socialità, la solidarietà, il libero associazionismo dei cittadini e la loro partecipazione responsabile ed auto-organizzata alle attività.



Punto di incontro fondamentale per i residenti dei Rizzi, il circolo è diventato nel tempo anche punto di riferimento per l’intera cittadinanza udinese. Negli anni, infatti, è stato fondamentale per la creazione di strutture e strumenti adatti a realizzare gli interessi artistici ed espressivi delle persone, con particolare riguardo ai giovani. In quest'ottica il Circolo è diventato Centro di aggregazione giovanile. Particolare cura è sempre stata data alla promozione e alla diffusione della cultura scientifica ed umanistica, della musica, nelle sue varie espressioni. Uno dei principi cardine del Circolo è sempre stato la promozione della cultura del volontariato. Da sempre ha valorizzato iniziative per la salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale, con riferimento alla realtà friulana e grande attenzione è sempre stata riservata allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e di socialità. Anche per questi motivi il Circolo ha sempre appoggiato iniziative comuni con le istituzioni scolastiche, con gli enti pubblici e con le altre realtà del territorio.



Per celebrare questi primi 50 anni di attività, a novembre andrà in scena un intenso programma di iniziative e spettacoli.



Il programma

Sabato 9 novembre alle 21 ci sarà lo spettacolo teatrale " La differenza fra Giotto e George Clooney " a cura di Melodycendo. Domenica 17 novembre, alle 18, si svolgerà il concerto dell’Orchestra a Plettro “Città di Codroipo” per i 50 anni di storia del Circolo Nuovi Orizzonti che saranno raccontati attraverso musica, parole ed immagini presso Teatro Luigi Bon di Colugna. Il concerto è su prenotazione al numero: 348 7802091. Sempre la stessa sera, alle 20.30, cisarà lo spettacolo, presso il circolo Nuovi Orizzonti, “Circolando! F...rizzi e lazzi con Rocco, Matias e gli amici del Circolo”. A seguire chiacchiere, brindisi e musica in allegria, con Rocco Burtone.



I festeggiamenti proseguono venerdì 22 novembre. Alle 20:45 andrà in scena, nella sede del circolo, lo spettacolo “Quel genio di Mendeleev!”, letture, esperimenti e musica per i 150 anni della Tavola periodica degli elementi. Si continua domenica 24 novembre, a partire dalle 15.30, con una castagnata per tutti e un pomeriggio dedicato ai giochi per bambini. Sabato 30, dalle 10 alle 13, presso la Sala Conferenze Fondazione Friuli, in via Manin a Udine, si svolgerà la conferenza “Nuovi Orizzonti...dell’associazionismo”. Alle 20.30, invece, serata finale dei festeggiamenti, con la presentazione del libro “50 anni insieme. Circolo Nuovi Orizzonti: ieri, oggi, domani”, nella sede del Circolo Nuovi Orizzonti.



Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Durante le iniziative al Circolo sarà visibile la Mostra fotografica “Associazionismo”.