Il Civiform riparte e lancia i corsi in avvio a settembre

Si riaprono le porte del Civiform, dopo oltre 11 settimane di lezioni on-line a causa dell'emergenza Covid. Allievi dei corsi triennali rientrano in laboratorio a scaglioni, sotto un rigido protocollo a tutela di salute e sicurezza. Tra i corsi per adulti, sono oltre sei quelli riavviati in sede per portare a termine la formazione, mentre altri quattro sono già in calendario per i prossimi giorni: il risultato di uno sforzo importante dato dalla consapevolezza che l’attività pratica sia fondamentale per supportare adeguatamente l’ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto in questa delicata fase.

Mentre si lavora per garantire la conclusione dell’anno in corso, dunque, si fanno le prove generali del prossimo percorso formativo, che si presenta denso di proposte e novità formative. Per i ragazzi in uscita dalle medie, ancora aperte le iscrizioni ai corsi per diventare cuochi, camerieri, elettricisti, grafici, estetisti, acconciatori, pasticceri e meccanici. Ulteriormente rafforzati i percorsi integrativi di quarto anno, utili per ottenere un diploma professionale e approfondire così le competenze imprenditoriali e tecniche. Dal Tecnico di Cucina al Tecnico di Sala e Bar, dal Tecnico della trasformazione agroalimentare al Tecnico Grafico, passando per il Tecnico dell’acconciatura o dei Trattamenti estetici.

Ampia anche l’offerta per gli adulti: il Catalogo Soft Skills è dedicato a chi è iscritto al programma PIPOL e vuole rafforzare le competenze trasversali sempre più richieste dal mondo del lavoro, corsi professionalizzanti per reinserirsi nel mondo del lavoro, corsi di aggiornamento – aperti a tutti - per specializzarsi nel Digital Video o nell’ambito della Web reputation nel Turismo, oltre ai corsi IFTS che formano tecnici del settore agroalimentare. Durano 800 ore, di cui 320 di stage in azienda e danno la possibilità di ottenere Crediti Formativi dalle Università di Trieste e Udine.

Riservato agli under 30 diplomati e disoccupati “Tecnico delle produzioni speciali dell’industria alimentare”, in programma a Opicina per specializzarsi nella produzione di alimenti adatti a persone che, per motivi di salute, scelta o benessere, cercano uno stile alimentare non standard. Aperto invece a tutti, da 18 anni in su, anche già occupati, il corso “Tecnico della produzione e commercializzazione delle bevande”, in calendario nella sede di Cividale, pensato per formare professionisti altamente specializzati nel processo produttivo di vino e birra e sugli aspetti legati alla loro promozione e vendita.

Entrambi i titoli sono realizzati nell’ambito della “Formazione tecnica superiore” IFTS del Polo Agroalimentare del FVG, rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore valido in tutta Europa e sono totalmente gratuiti perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Info su civiform.it.