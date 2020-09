Il Club friulano veicoli d'epoca sostiene l'ospedale

Ben cinque bilance basculanti per dosare la quantità di sangue raccolto per praticare l'ozonoterapia sono state donate al Dipartimento di anestesia e rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia dal Club friulano veicoli d'epoca.

Gli strumenti sono stati particolarmente apprezzati dal direttore del Dipartimento sanitario, Amato De Monte, che si è recato nella nuova sede del sodalizio friulano di collezionisti, in viale Tricesimo, accolto dall'intero direttivo del club presieduto da Italo Zompicchiatti.

Nella circostanza il dirigente sanitario, nel ringraziare per la donazione, ha spiegato l'alta utilità pratica della bilancia che consente di liberare prezioso lavoro infermieristico prima impiegato per questa attività.

In sostanza, la funzione della speciale bilancia è dosare l'apporto di sangue donato, nella cui sacca viene poi unito l'ozono per la pratica della terapia nella cura di varie patologie, tra cui l'infezione da Coronavirus. "In questi ultimi casi - ha dichiarato De Monte - abbiamo registrato significativi risultati nei contagiati da Covid usando l'ozono in via preventiva, senza l'utilizzo della terapia intensiva".

Complessivamente, con la dotazione della nuova strumentazione, si sono già effettuate centinaia di applicazioni nel reparto ospedaliero per curare diverse patologie. Le bilance sono state acquistate dal Cfve con fondi propri e senza alcuna intermediazione su espressa richiesta degli stessi sanitari.