Il collettivo Muud trova casa

Il MUUD - acronimo di “MUsica a UDine” - il collettivo che utilizza le principali piattaforme social (Twitch, YouTube, Instagram, Facebook) per introdurre nuovi scenari di produzione e fruizione dell’informazione culturale e artistica attraverso la promozione di giovani artisti e di realtà emergenti nel panorama culturale udinese, ha trovato finalmente casa!



Giovedì 10 marzo, dalle 17, in collaborazione con l’Associazione Culturale Euritmica che ospita il progetto, il collettivo inaugurerà un nuovo studio in Borgo Stazione che ospiterà tutte le trasmissioni.



Con Euritmica il MUUD aveva già collaborato, a dicembre 2021, in occasione di Udin&Jazz Winter, trasmettendo in diretta dal Palamostre tre puntate speciali che hanno permesso di approfondire quanto proposto dal festival attraverso interviste e incontri; si sono inoltre esibite giovani formazioni emergenti consentendo nuove aperture verso le espressioni più contemporanee della musica jazz e non solo.



La stanzialità della location di via Romeo Battistig 59 porterà ad un’implementazione delle attività del collettivo, con la messa in onda di programmi i cui contenuti comprenderanno musica dal vivo, ascolti di musica guidati, approfondimenti, interviste e, dal 10 Marzo, tutti i giovedì alle 19, andrà in onda il primo format trasmesso dalla nuova location, realizzato in collaborazione con il collettivo Udinelettronica, che vedrà protagonista la musica elettronica suonata dal vivo. Per seguire tutte le dirette e interagire con gli artisti e con gli altri utenti basta sintonizzarsi sul canale Twitch del MUUD ().Il MUUD si propone di diventare un punto di riferimento per la vita artistica della città, un centro culturale, un luogo di incontro, virtuale e non, in cui giovani artisti di vari ambiti possono conoscersi, dialogare, creare nuove opere e allo stesso tempo condividere la propria arte con il pubblico di ascoltatori.Per finanziare l’allestimento del nuovo studio, verrà lanciata a breve una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma produzionidalbasso.com, dalla quale sarà possibile corrispondere donazioni liberali a favore del collettivo e ricevere ricompense (dai gadget alla possibilità di partecipare in presenza alle trasmissioni).Info: muud.podcast@gmail.com – ingresso libero con green pass rafforzato e mascherina FFp2.