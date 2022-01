Il Comandante della Forze Operative Nord in visita alla caserma Lesa

Il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti, si è recato nei giorni scorsi in visita al reggimento logistico Pozzuolo del Friuli a Remanzacco.

Accolto presso la caserma “Lesa” dal Comandante del Distaccamento della Brigata, Colonnello Luca Franchini, e dal Comandante del reggimento logistico, Colonnello Enzo Dursi, l’alto Ufficiale ha subito ricevuto un aggiornamento sulle principali attività operative, addestrative e logistiche condotte dall’unità, con particolare riferimento alle predisposizioni per gli imminenti impegni all’estero del reggimento, che sarà a breve immesso nel teatro operativo libanese, dove andrà a costituire l’Italian Support Element e il Combat Service Support Battalion del Sector West di UNIFIL, e fornirà al teatro operativo kosovaro il gruppo di supporto di aderenza del Regional Command West (RC-West).

In particolare, nel corso della visita sono state illustrate le procedure e le attività messe in atto per garantire un efficace supporto logistico alle unità Combat e Combat Support della Grande Unità di appartenenza, con riferimento al mantenimento in efficienza dei mezzi peculiari, attuando il “preposizionamento” della ricambistica IVECO Defence Vehicles e il servizio di assistenza tecnica fornito a domicilio dall'industria. Tali procedure tecniche hanno lo scopo di ottimizzare i tempi di lavorazione e rendere il supporto più aderente alle esigenze delle unità.

Il Generale Perretti ha successivamente visitato l’infrastruttura, interessata recentemente da lavori di miglioramento, in particolare nell’area riservata all’alloggiamento del personale.

Il reggimento logistico è l’unità Combat Service Support della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, unica grande Unità dell’Esercito Italiano a fornire assetti per la Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM).

La visita si è svolta nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione imposte dall’attuale emergenza epidemiologica.