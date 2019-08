Il comandante della Palinuro ricevuto a Monfalcone

Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha ricevuto questa mattina in Municipio il comandante con una delegazione di allievi della prestigiosa nave scuola Palinuro che in questi giorni è stata in sosta in città, per rappresentare il profondo legame con la Marina italiana.

Cisint ha manifestato l’apprezzamento per questa presenza, che ha incontrato un grandissimo riscontro da parte della cittadinanza. In migliaia hanno affollato i turni di visita allestiti a Portorosega. Il sindaco, infatti, ha sottolineato l’entusiasmo della popolazione e la vicinanza storica dei monfalconesi nei confronti della Marina. A sua volta il Comandante Andrea De Natale, che ha consegnato il Crest con la riproduzione della goletta, ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’ospitalità e i servizi assicurati, compresa la possibilità per gli allievi di visitare, oggi, il museo della cantieristica.

“E’ nostra volontà – ha rilevato il sindaco Cisint – fare in modo che questo appuntamento possa rinnovarsi anche nei prossimi anni visto l’interesse straordinario suscitato e il successo di visitatori, con tutte le relative ricadute turistiche. La Palinuro è un simbolo importante dei valori della nostra Marina, l’amor di patria, la tradizione, la conoscenza del mare, il lavoro di squadra e la vita a bordo di un veliero. All’interno della nave scuola si formano i Sottufficiali della Marina Militare, uomini preziosi per il nostro Paese, che si sacrificano e si dedicano alla sicurezza in mare”.