Il Comandante delle Truppe Alpine visita i Reparti della Julia

Il 18 e il 19 gennaio il Comandante delle Truppe Alpine, generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, si è recato in visita alla Julia nelle sedi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Accolto dal Comandante della Julia generale di brigata Fabio Majoli, la visita del numero uno delle Truppe Alpine dell’Esercito è iniziata a Udine, nella Caserma Di Prampero, sede del Comando Brigata, dove in passato il Generale Gamba ha prestato servizio in qualità di Capo di Stato Maggiore e, successivamente, quale 41° Comandante da settembre ‘12 a settembre’14. Con la “Julia” il generale Gamba è stato impiegato anche in Afghanistan nel 2013, ad Herat, nell’ambito della missione Nato Isaf, la terza missione delle penne nere Friulane in Afghanistan.

Alla massima carica delle Truppe Alpine è stata illustrata l’attuale situazione della Brigata e dei compiti addestrativi e operativi assegnati all’unità nell’immediato futuro. Le attività addestrative in montagna, l’operazione Strade Sicure e le celebrazioni del 150° anniversario di costituzione delle Truppe Alpine rendono l’anno appena iniziato già ricco di appuntamenti e di impegni nei quali gli Alpini della Julia saranno impegnati.

Il generale Gamba nel suo intervento di saluto al personale del Comando Brigata ha ringraziato il generale Majoli e tutti i presenti per l'impegno profuso durante le attività addestrative e operative nonchè nel mantenimento delle infrastrutture di competenza. Il Comandante delle Truppe Alpine ha, inoltre, evidenziato la sua soddisfazione per l'efficace implementazione di nuovi e più moderni strumenti di Comando e Controllo, essenziali per la corretta gestione delle operazioni oltre che la sua intenzione di concentrare gli sforzi nell'immediato futuro per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aree addestrative friulane.

Il Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba ha visitato anche il Reparto Comando e Supporti Tattici Julia, il III Reggimento artiglieria terrestre, l’ottavo Alpini, il Piemonte Cavalleria (II) e il VII Alpini.