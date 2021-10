Il Comando dei pompieri s'illumina di verde per la giornata Pans/Pandas

Il castello di manovra della sede provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste si è illuminato di verde in occasione della Giornata mondiale della Pans/Pandas.

“Verde per accendere e tenere viva la speranza dei bambini affetti da queste due patologie pediatriche, dai sintomi molti simili, non conosciute e non riconosciute”. Pans, ovvero Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, e Pandas, acronimo di disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A, sono due malattie rare dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti e per le loro famiglie.

Con l'obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nelle persone su questi temi, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da tempo in prima linea sui temi della sicurezza della persone disabili, al fine di far conoscere e sensibilizzare l'opinione pubblica verso questa malattia pressoché sconosciuta in Italia, ha aderito all'iniziativa di illuminare di verde, colore riconosciuto universalmente come simbolo di speranza, una porzione significativa delle sedi di servizio, per l'intera notte tra il 9 e il 10 ottobre.