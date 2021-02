Il commercio a Ronchi punta a fare rete

Ronchi dei Legionari vuole dare ancora maggior impulso alla sua rete del commercio. Anche mettendo a punto nuove iniziative che rivitalizzino la cittadina. Questo il senso dell'incontro che, sabato scorso, ha visto assieme il sindaco, Livio Vecchiet, i presidenti di Ronchi Live e della Pro Loco, Vincenzo Borgia e Maria Patrizia Pallaro e il consigliere regionale, Antonio Calligaris.

Ronchi chiede il sostegno della Regione, ma vuole anche “sfruttare” alcune opportunità che arrivano dalle leggi sul commercio. Accanto a ciò prende il via un nuovo progetto, coordinato dal Suap comunale, indirizzato al marketing territoriale che possa mettere assieme peculiarietà commerciali, artigianali e storiche, ma anche gli eventi culturali e sportivi che possono diventare veicolo di attrazione.

“Ronchi dei Legionari deve crescere anche in questo settore – ha detto il primo cittadino – e noi vogliamo giocare tutte le carte per permettere questo. Importante è fare rete, mettere assieme tutte le eccellenze cittadine e promuovere con forza il nostro territorio”. Grande importanza viene data alla produzione vitivinicola, ormai conosciuta in tutto il mondo. Attualmente le attività commerciali, ovvero negozi di vario genere, sono 92, i pubblici esercizi 45, gli operatori di mercato 36, gli acconciatori ed estetisti 25, le strutture ricettive sono 12, tre gli agriturismi. Le licenze di taxi sono otto e cui si aggiungono quattro di noleggio con conducente.