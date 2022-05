Il commercio equo e solidale in Fvg vince la crisi

Appuntamento annuale, aperto a soci e ai cittadini interessati, per la Bottega del Mondo, realtà del commercio equo e solidale in regione, con l’assemblea di approvazione del bilancio che si terrà a Udine presso la sede della Cooperativa Hattiva di via Porzus 62, domenica 15 maggio alle ore 10:00.

Nonostante la crisi pandemica ed ora i venti di guerra in Europa, il commercio equo, grazie all’apporto di decine di volontari e la fedeltà di migliaia di cittadini-clienti, chiude il bilancio 2021 in utile.

La cooperativa Bottega del Mondo, del circuito Altromercato, non solo ha mantenuto aperti i punti di vendita a Udine, Spilimbergo, Tolmezzo e Codroipo ma ha anche aperto, in collaborazione con l’associazione il Mosaico, un punto vendita a Trieste in controtendenza con la chiusura di tanti negozi di vicinato. Si dà così occasione ai produttori del sud del mondo ma anche a tante cooperative sociali italiane e friulane, tra cui quelle di Libera, di vendere i loro prodotti sostenendo un mercato basato sui valori della condivisione e della solidarietà.



Un modello di mercato, quello del commercio equo, che, al di là di globalizzazioni che si basano su bassi stipendi e sull’accumulo di ricchezze da parte di multinazionali o pochi magnati, mira a creare una sostenibilità che si basa sul lavoro e non sulla carità e che è alla portata di tutti, alternativa a un mercato che crea diseguaglianze e genera violenze.In questi anni di crisi la risposta dei soci e dei “clienti” in generale è stata forte, determinata dalla consapevolezza che l’alternativa non ci viene regalata ma viene da scelte consapevoli quotidiane: quando la mattina si beve un caffè fa bene sapere che chi l’ha prodotto gode di uno stipendio giusto e può vivere con la sua famiglia una vita dignitosa.Se con una persona a tempo pieno e due part time si riescono a mantenere aperti 5 punti vendita è perché i volontari sono tanti e la solidarietà fa sperare bene per un futuro con meno ombre e qualche certezza in più.