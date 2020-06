Il Comune di San Vito a caccia di volontari

Dopo il lungo periodo di lockdown dei mesi scorsi, alle porte di inizio estate, seguendo il solco della ripartenza delle attività, l’Amministrazione comunale sta lavorando su più fronti per dare a bambini, ragazzi e giovani diverse opportunità. Se per la fascia dai 3 ai 14 anni sono stati promossi i Centri estivi, per la fascia dai 14 ai 17 sono in corso di definizione diverse progettualità, anche per la fascia dai 16 ai 29 anni il Comune di San Vito al Tagliamento sta lavorando in queste settimane per proporre una serie di iniziative finalizzate ad attività di volontariato.



In particolare, si è scelto di attivare un bando aperto ai giovani per permettere loro di mettersi in gioco e sviluppare nuove competenze. Il Comune di San Vito al Tagliamento formerà i giovani volontari che poi svolgeranno la propria attività in diversi servizi: i Centri estivi comunali, nelle strutture delle associazioni sanvitesi che ne potranno fare richiesta fino a lunedì 15 giugno e in altre attività utili per la comunità sanvitese. E’ stato così approntato un modulo di iscrizione dove il singolo volontario potrà barrare la preferenza relativa all’attività che vorrebbe svolgere. Poi, in sede di assegnazione, l’Ufficio comunale Giovani cercherà di venire incontro alle indicazioni date.



Le candidature dovranno essere inviate via e-mail (indirizzo:) entro le ore 18.30 di domenica 21 giugno, compilando il modulo reperibile, insieme al bando, nel sito web di Carta Giovani (indirizzo:), nella sezione Volontariato.Parallelamente, i giovani che stanno già svolgendo o che svolgeranno volontariato anche nelle altre associazioni sanvitesi potranno richiedere il proprio progetto individuale contattando l’Ufficio Giovani.Al termine delle esperienze di volontariato, ad ogni giovane verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite: un utile strumento per arricchire il proprio curriculum vitae e per essere più consapevoli delle capacità acquisite. Per coloro che volessero ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Giovani via mail o al numero 345 0737539.“L’Amministrazione comunale è impegnata su più fronti per dare risposte alle nuove generazioni a fronte degli effetti dell’emergenza sanitaria - afferma l’assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido -. Oltre ai Centri estivi, ad altre iniziative in cantiere e ora al bando per individuare volontari, si è favorita la ripartenza dell’attività sportiva. Il tutto in collaborazione con le associazioni locali, con l’obiettivo di dare risposte concrete delle famiglie”.