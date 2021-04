Il Comune di Tavagnacco sempre più digitale con Spid e PagoPA

L’identità digitale permette di usufruire dei servizi della pubblica amministrazione attraverso il computer o il telefono, senza la necessità di registrarsi, quindi di avere un nome utente ed una password dedicati ad ogni pubblica amministrazione. È possibile ora usare le credenziali uniche di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) per usufruire di qualsiasi servizio pubblico accessibile tramite internet.



“Anche il Comune di Tavagnacco si è adeguato a questo obbligo nazionale – interviene l’Assessore all’innovazione Giulia Del Fabbro - introducendo l’accesso per mezzo di identità digitale ai servizi presenti sul sito web istituzionale del Comune, a partire dalla prenotazione online dei servizi offerti dall’anagrafe. Un’ulteriore possibilità data dai servizi digitali che abbiamo introdotto in questi mesi è il pagamento elettronico tramite il sistema PagoPa . Dopo questi primi risultati, l'amministrazione sta continuando, in collaborazione con diversi partner tecnologici e con Regione, la transizione verso il digitale dei servizi offerti a cittadini e imprese.”



"Siamo partiti dalle famiglie - continua Del Fabbro - con l'introduzione del sistema per i servizi relativi alla mensa e al trasporto scolastico, agevolando le stesse con la possibilità di pagamento online, senza necessità di uscire di casa.”La piattaforma E-Civis, che gestisce le iscrizioni e i servizi per l’istruzione e l’infanzia, è divenuta accessibile tramite identità digitale ed è stata integrata con il sistema dei pagamenti elettronici della PA.“L’amministrazione sta lavorando affinché le famiglie del nostro territorio - interviene l’Assessore alle politiche per l’istruzione e l’infanzia- possano interfacciarsi con il Comune in modo agile e veloce, e usufruire dei principali servizi a loro disposizione in modalità digitale. Da qui la scelta di introdurre lo stesso portale E-Civis anche per le iscrizioni ai "Centri Estivi", a partire già dall'Estate 2021, con l'obiettivo di agevolare gli utenti e semplificare le relative operazioni."Tutti coloro che non sono ancora in possesso della propria identità digitale, possono richiederla gratuitamente presso PosteItaliane.