Il contrammiraglio Vitale visita la Capitaneria di Monfalcone

Il Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia, contrammiraglio Vincenzo Vitale, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Monfalcone nel corso delle istituzionali attività di controllo e presenza sul territorio regionale.

La visita, nell’attuale contesto emergenziale, è stato un momento importante e significativo, in cui il Direttore Marittimo ha ribadito la vicinanza al Comando locale, alla collettività e al territorio del Monfalconese, apprezzando il continuativo lavoro svolto a favore di tutto il cluster marittimo e della cittadinanza.

Durante la visita è stato sottolineato come l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini del Compartimento, che si estende da Monfalcone a Lignano, ha consentito di garantire, anche in modalità remota, tutti i servizi istituzionalmente previsti: la proprietà navale, la certificazione della gente di mare e del naviglio mercantile nazionale, i controlli sulle navi da carico straniere, le patenti nautiche e tutte le altre funzioni amministrative, senza dimenticare i compiti di natura operativa quali il soccorso in mare, i controlli sulla filiera ittica e le altre attività di polizia giudiziaria.

L’incontro, organizzato in presenza e in modalità remota, si è concluso con una foto davanti all’albo dei Comandanti, realizzato nel 70° anno dalla elevazione del Comando di Monfalcone a Capitaneria di Porto, dalla Scuola Italiana Amanuensi di San Daniele del Friuli.

Per garantire un tempestivo soddisfacimento delle esigenze dell’utenza la Capitaneria di porto ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la modulistica in vigore e le informazioni utili. Per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

Come usufruire del servizio? Da telefonia mobile o fissa, contattando il 1530, si attiverà la Capitaneria di porto competente per giurisdizione o in caso di saturazione delle linee, automaticamente la chiamata sarà smistata alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che provvederà a raccogliere i dati e comunicarli alla Capitaneria competente.