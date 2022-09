Il convegno del Centro Balducci nel nome di Don Pierluigi Di Piazza

Sarà dedicato a don Pierluigi Di Piazza, il fondatore del Centro Balducci prematuramente scomparso il 15 maggio scorso, la 30a edizione del tradizionale convegno di settembre, che quest’anno comincerà il 29 settembre per concludersi il 2 ottobre, pur prevedendo alcune appendici, una particolarmente rivolta al mondo giovanile e coorganizzato con Libera nel mese di novembre.

L’intendimento del Convegno non è soltanto quello di celebrare l’impegno e l’operato di colui che tanti chiamavano semplicemente Pierluigi, ma ha anche lo scopo di aiutare a rendere più avvicinabile, comprensibile e gestibile la sua immensa eredità spirituale basata su due pilastri, ai quali il nuovo direttivo vuol dar continuità: la pratica della solidarietà e dell’accoglienza, e la promozione e diffusione della cultura, non intese però come entità separate o separabili, ma come un’unica realtà strettamente intrecciata, per non rendere episodico l’impegno per il prossimo e farlo profonda traccia di un cammino lungo, capace di trasformare con “piccoli segni” le utopie in realtà.



Anche quest’anno sono molti gli amici più che relatori, che condivideranno il loro autorevole pensiero su tante tematiche che toccano la vita di questa umanità, a partire dalla serata d’esordio, il 29 settembre, dove sarà presente al Teatro Giovanni da Udine il nuovo presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi (il programma completo è consultabile online su www.centrobalducci.org).Il Convegno si concluderà la mattina di domenica 2 ottobre con l’iniziativa promossa dal “Comitato 3 ottobre” regionale della camminata dal Castello di San Servolo in Slovenia a San Dorligo della Valle in provincia di Trieste, sui passi della Rotta balcanica, evento al quale Pierluigi aveva già assicurato la sua presenza per onorare la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, istituita in virtù della Legge 45/2016 al fine di ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà (il Centro Balducci organizza i pullman da Zugliano, da prenotare sul sito internet del Centro o dalla relativa pagina Facebook).