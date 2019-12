Il Convitto Paolo Diacono promuove il benessere di studenti, docenti e famiglie

Martedì 10 e martedì 17 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, il Convitto nazionale “Paolo Diacono” ospiterà, presso l’aula magna del Foro Giulio Cesare a Cividale del Friuli, gli ultimi due appuntamenti del ciclo di incontri dedicati alle famiglie degli alunni dei Licei, in cui si parlerà, assieme al personale qualificato, di dinamiche relazionali, di crescita degli adolescenti e del rapporto genitori-figli.



Gli appuntamenti si inseriscono nell’innovativo servizio di supporto psico-pedagogico “Per te, per me, per voi”, istituito dal Convitto per promuovere il benessere del mondo scuola attraverso una serie di incontri di formazione con professionisti del settore rivolti a docenti, educatori e famiglie. Gli incontri vertono su tematiche che riguardano le relazioni, le emozioni e le dinamiche di crescita e di sviluppo degli adolescenti, nella misura in cui interessano i diversi gradi di scuola. Nell’ambito del progetto sono stati avviati anche due sportelli d'ascolto, uno per i genitori e uno per studenti, partiti a novembre ed attivi fino ad aprile.



Il format di “Per te, per me, per voi” prevede 2-4 appuntamenti per ogni grado di scuola; il ciclo della primaria e della scuola media si è svolto a novembre, ora è in corso la fase rivolta ai Licei e in gennaio partiranno gli incontri di formazione per docenti ed educatori del primo e del secondo ciclo. Gli appuntamenti dell’intero progetto sono tenuti dalle dottoresse Marcegaglia e Comici.



Il Dirigente Scolastico del Convitto nazionale “Paolo Diacono”, dott. Luca Gervasutti, ha osservato: “Il servizio nasce con l’obiettivo di migliorare il benessere nella nostra istituzione scolastica. Si tratta, infatti, di un importante progetto innovativo con benefici per tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo della scuola: dagli alunni, ai docenti, agli educatori, alle famiglie. – prosegue Gervasutti– Abbiamo voluto offrire un servizio ad ogni grado di scuola per garantire a tutti gli allievi e alle loro famiglie la medesima opportunità.”.