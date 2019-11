Il Coro del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi ospitato a Milano

Mercoledì 4 dicembre 2019 il Coro del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi è stato convocato a Milano nella sede di Antenna 3 Lombardia per l'audizione di ‘Tutti in Coro’ autore Paolo Taggi, programma che i Gruppi Televisivi Mediapason (che comprende Antenna 3 Lombardia) e Medianordest (che comprende Antenna 3 Nordest) hanno deciso di inserire nei loro palinsesti. La nuova trasmissione vedrà protagonisti cori italiani associati a Feniarco: cori misti, cori a voci pari maschili e femminili, ensemble, gruppi vocali, che racconteranno anche le loro storie, le emozioni, gli aneddoti, le avventure. Il programma si articolerà in tre fasi, la prima fase prevede l’inserimento della registrazione all’interno del programma ‘Voci in piazza’ storico format di intrattenimento musicale di Antenna 3 in onda la domenica pomeriggio dalle 16 alle 19. Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi andrà in onda domenica 8 dicembre. Nelle fasi successive le esibizioni dei cori saranno valutate da una specifica giuria di esperti e saranno scelti i cori che parteciperanno alla gara.

Il Coro del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi nel 2014 era arrivato alle finali nella Gara di La Canzone di Noi, trasmissione proposta da TV 2000 e affronta anche questa nuova sfida con l’entusiasmo che lo contraddistingue: Viva l’A e po’ bon!