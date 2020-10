Il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia compie 30 anni

Con il convegno "Il ruolo della diplomazia nel mondo globale" si celebrerà il 30° anniversario del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche istituito a Gorizia nel 1990. Giovedì 15 ottobre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, in Piazza Unità d’Italia 1, a Trieste, avrà luogo la cerimonia celebrativa del trentennale del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli studi di Trieste.

Gli studenti del Corso SID a Gorizia saranno collegati in diretta live streaming.



Programma

Apertura dei lavori

MASSIMILIANO FEDRIGA Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Introduce e modera

SARA TONOLO Direttrice del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste

Intervengono

ROBERTO DI LENARDA Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

DARIO GERMANI Rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste

ELISABETTA BELLONI Segretario Generale Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Conclusioni

DIEGO ABENANTE Coordinatore dei corsi di Scienze internazionali e diplomatiche e Diplomazia e Cooperazione internazionale dell’Università degli Studi di Trieste