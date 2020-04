Il Covid-19 ci costringe a cambiare le nascite

Nell’occhio del ciclone ci sono i medici, gli infermieri, i volontari che affrontano in prima linea un’emergenza sanitaria mai vista prima. Nelle retrovie ci siamo noi, cittadini comuni, cui si chiede di resistere sopportando un periodo di reclusione forzata e preparandosi al meglio alle conseguenze della pandemia. In mezzo ci sono tutti coloro che continuano a portare avanti la propria vita lavorando, assistendo, sostenendo gli altri in questo difficile momento. Una gran parte di queste persone lavora nella sanità, in quei reparti che hanno dovuto, come tutti, adeguarsi alle mutate condizioni e norme.



“Tutti i reparti di Ostetricia si sono riorganizzati per rispettare le indicazioni delle nuove norme di sicurezza – spiega Roberta Giornelli, vice presidente dell’Ordine delle ostetriche di Gorizia e Trieste -. Nello specifico, il numero di accessi ai reparti è stato ridotto, in particolare quello degli accompagnatori o dei parenti delle gestanti. Inoltre sono previsti particolari percorsi di accesso per le donne in cui si sospetta l’infezione da CoVid-19, in modo che la sicurezza del personale, degli altri pazienti e degli ambienti sia garantita e si riduca il più possibile il rischio di contagio. In questo senso il nostro lavoro è un po’ cambiato, ma in un senso inaspettato: noi ostetriche, abituate a una forte empatia con le mamme che abbiamo davanti, alla fine cerchiamo un contatto ancora più forte con loro. Rispettando le indicazioni, escogitiamo altri modi per far sentire la nostra vicinanza anche a chi sta vivendo oggi un momento irripetibile della propria vita come il parto”. Le gestanti in queste settimane hanno un atteggiamento particolare.



“Il parto è un momento molto complesso e importantissimo, che di per sé genera ansie e dubbi nella futura madre, anche quando non è in atto una pandemia – prosegue l’ostetrica -. È naturale che le donne in questo momento siano ancora più spaventate e sensibili. Già il fatto di venire in ospedale per una visita medica, un monitoraggio o per partorire è una preoccupazione che si aggiunge alle altre. Per questo cerchiamo di mantenere il contatto almeno telefonico con le utenti e non abbiamo voluto far mancare loro il corso pre parto. Si svolge online, come le lezioni di scuola, ma rappresenta un riferimento sicuro per le donne”. A cambiare, in queste settimane, è anche la fase post parto, quel momento delicatissimo in cui si costruiscono le fondamenta di quello che sarà il rapporto della madre con il bambino.“Il fatto di aver diminuito gli accessi e quindi le visite di amici e parenti alla madre e al bambino, in realtà non è del tutto negativo – sottolinea Giornelli -. La mamma ha il tempo di concentrarsi sul suo piccolo, di curare l’allattamento, di riposarsi. Il bimbo, invece, può iniziare a esplorare il mondo con maggiore tranquillità”. Forse, allora, non tutto il male viene per nuocere e i cambiamenti introdotti a causa dell’epidemia di coronavirus possono anche rappresentare un miglioramento che potrà continuare anche dopo il periodo emergenziale. “Sicuramente con la paura del contagio sono calati gli accessi non urgenti al Pronto soccorso – risponde prontamente l’ostetrica -, con il vantaggio evidente di non sottrarre risorse o assistenza a chi ne ha davvero bisogno”.