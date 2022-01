Il Covid chiude il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio

Natale d’A…Mare – la rassegna di eventi che ha caratterizzato Lignano a partire dallo scorso dicembre e nonostante le difficoltà legate alla pandemia – gioca le sue carte per gli ultimi due weekend di gennaio. In qualche caso, però, deve scontare i contagi da variante Omicron ed è così che la quarantina di casette del Villaggio del Gusto chiude i battenti con due fine settimana di anticipo.



Una decisione presa insieme da amministrazione comunale, Lignano Sabbiadoro Gestioni ed espositori, tutti accomunati da un po’ di dispiacere, visto il successo complessivo ottenuto dal villaggio, con punte di presenze molto elevate registrate anche durante i sabati e domeniche di gennaio, complice il bel tempo e gli spazi all’aperto offerti dalla località.



"Ancora una volta ha prevalso la prudenza in un momento critico per quanto riguarda la pandemia – ha spiegato l’assessore al turismo, Massimo Brini – anche se va detto che tutta la manifestazione Natale d’A…Mare ha avuto un sistema di controlli accurato e visitatori rispettosi e collaborativi. Guardiamo comunque al lato positivo, ovvero alla buona riuscita di questa proposta di Lignano e al fatto che si pensa già all’edizione del prossimo Natale. Siamo molto grati a tutti coloro che hanno contribuito a creare un’atmosfera gradevole garantendo sempre la sicurezza, tutto ciò non era affatto scontato".



