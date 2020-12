Il Covid ferma i festeggiamenti natalizi

Complice il Coronavirus le manifestazioni natalizie 2020 sono state annullate. Tra queste anche la tradizionale rassegna natalizia organizzata dai Comuni di Noi Cultura e Turismo a Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone che, in forma associata, offrivano al territorio un ricco calendario di eventi, concerti, mercatini e spettacoli dedicati ai bambini.

Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile e tormentato, per questo Natale gli assessori alla Cultura dei sette Comuni hanno deciso di trasmettere alle loro Comunità un segnale di luce e speranza, illuminando in maniera coordinata tutti e sette i Palazzi Comunali, a significare che ancor più in questi momenti l’unione e la sinergia sono particolarmente importanti.

Sarà, inoltre, inviato a tutte le famiglie dei Comuni Noi Cultura e Turismo un augurio di speranza e di vicinanza per le prossime festività, unitamente ad un piccolo calendario 2021 che vuol essere un arrivederci al prossimo anno, nel segno della Cultura, più forti che mai!