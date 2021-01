Il Covid ferma le celebrazioni della battaglia di Nikolajewka

Dopo circa 65 anni ininterrotti, per la prima volta non si terrà il tradizionale appuntamento per celebrare l’anniversario della battaglia di Nikolajewka che solitamente viene commemorato alla fine di gennaio in Comina, nell’ex area del Villaggio del Fanciullo ora denominata Cittadella della formazione e della solidarietà. A causa dei rischi legati al Covid, Fondazione Opera Sacra Famiglia e Ana Alpini sezione di Pordenone hanno deciso di annullare l’evento seppur si fosse in grado di mettere in atto tutte le precauzioni per garantire il distanziamento sociale.



Si tratta di una ricorrenza molto sentita dalla comunità, alla quale da sempre prende parte una folta delegazione composta da rappresentanti di forze dell’Arma, governo, politici, pubblici amministratori, operatori economici e tantissimi cittadini. La cappella dedicata agli Alpini (l’unica in Italia), che nel 1952 il presidente della Istituzione, Eugenio Adriano Rosset, ha voluto allestire nell’area di pertinenza della Cittadella della formazione e della solidarietà (in Comina), quest’anno non potrà ospitare la 78esima ricorrenza di quella che fu una delle pagine più tragiche, ma allo stesso tempo più gloriose, della storia militare italiana.



Nella cappella degli alpinida parte di un cappellano appartenente alle Forze armate e accompagnata dal Coro Ana; non si terrà (almeno in questa giornata) la consegna delle borse di studio alla memoria del presidente “Mario Candotti”, non verrà eseguito l’alzabandiera e i discorsi ufficiali davanti all’altare dedicato ai Caduti della Julia., ma non verrà dimenticato il valore di quanto furono costretti a compiere il proprio dovere in un'assurda campagna d'invasione voluta con forza dai regimi nazifascisti.