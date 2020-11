Il Covid non ferma i giovani del Servizio civile solidale

Sono 6 i giovani che da ottobre hanno iniziato il servizio civile solidale alla cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Casarsa della Delizia. Si tratta di Rachele Calderan, Alessia Moro, Marco Francescutti, Sara Rorato, Lorenzo Sabot e Linda Susan. I sei ragazzi con un'età tra i 16 e i 17 anni compiuti, saranno impegnati per 360 ore fino a luglio 2021 nei vari servizi offerti dalla cooperativa sociale casarsese, la quale è conscia che proprio in questa fase di emergenza coronavirus il mantenimento delle azioni sociali a vantaggio della comunità, svolgendole in sicurezza, sono fondamentali.



“La disponibilità dei volontari è lodevole - ha spiegato Elisa Paiero, responsabile dei servizi per i giovani della cooperativa Il Piccolo Principe - ed evidenzia un grande senso di responsabilità verso gli altri e di attenzione verso la comunità e verso chi è più fragile, aspetti che ci fanno guardare ai giovani adolescenti con occhi diversi rispetto alle immagini di irresponsabilità e menefreghismo con cui spesso vengono descritti in modo generalizzato”.



A Casarsa i 6 giovani volontari si stanno già impegnando nelle attività del Servizio Socio Educativo Pomeridiano (il doposcuola) e del Progetto Giovani, affiancando gli operatori in attività specifiche. Poi nel periodo estivo, potranno partecipare alle attività del Centro Socio Occupazionale per Disabili e, come animatori, ai due centri estivi organizzati dal Piccolo Principe ovvero il “Punto Verde” e il centro estivo “Estate in Fattoria” organizzato da La Volpe sotto i gelsi. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle direttive ministeriali e delle conseguenti disposizioni regionali, in riferimento all'emergenza Covid-19.“Questi ragazzi - ha concluso Paiero - sono una ricchezza per la nostra cooperativa ma anche per tutta la comunità; a loro va la nostra gratitudine perché ci permettono di rafforzare i servizi del Piccolo Principe e nello stesso tempo ci aiutano anche a diffondere fra i più giovani il valore del volontariato e dell'impegno sociale. Grazie al servizio civile solidale possiamo, infatti, far conoscere le potenzialità dei nostri giovani e contribuire a costruire una comunità accogliente e solidale”. Come detto, il servizio civile solidale è un progetto che ha l'obiettivo di promuovere tra i ragazzi la cultura della pace, della solidarietà e di cittadinanza attiva. L'obiettivo è anche quello di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali e del proprio ruolo nella società.