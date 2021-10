Il design da portare a casa

Archiviato il Supersalone di Milano (la versione Covid del ‘Salone del mobile, l’evento clou per il settore) e con la più nostrana Casa Moderna in corso, la fiera made in Friuli per tutto ciò che riguarda l’abitare, dalle fondamento ai complementi d’arredo, i friulani vanno a caccia delle più nuove tendenze per l’abitazione.



“Dopo un anno di stop anche il settore dell’arredamento e del design sta ripartendo – spiega Fabio Di Bartolomei, designer e direttore dell’Italian design school -. Certo, questo Supersalone non è fatto come quelli pre Covid, ma ha rappresentato un inizio, con l’augurio che si possa tornare alla situazione precedente. Per tutte le industrie l’appuntamento milanese è sempre stata la punta di diamante, la vetrina principale dove incontrare i più importanti attori sui mercati esteri, compresi quelli asiatici e americani”. Si sa perciò che l’evento milanese – e a cascata la fiera udinese – mettono in evidenza le più importanti tendenze in fatto di arredamento.



“Per quanto riguarda lo stile,– sottolinea Di Bartolomei -. In particolare io metterei in primo piano i bagliori del metallo. Oro, argento, rame: sono questi i toni che nobilitano ogni elemento della casa, che sembra acquisire luce propria grazie a questi materiali. Basti pensare a una sedia con la struttura in metallo brillante, ma anche a un vaso, a una lampada, che sembrano moltiplicare i punti luminosi di un ambiente. In più, se abbinati a materiali più comuni, come le stoffe per gli imbottiti, per esempio li rendono più preziosi”., che viene declinato in due modi. “Si osserva una continua. Il legno soprattutto è protagonista in tutti gli ambienti e in tutti i contesti. Non si deve pensare, però, soltanto a una declinazione rustica. Il legno si nobilita attraverso lavorazioni complesse, elaborate, ebanistiche. Il prodotto è rifinito, di qualità, raffinato e conferisce una nota di naturalità che non stona neppure nelle location più eleganti. L’uso di un materiale naturale (accanto al lagno si possono considerare anche la pietra o i tessuti come cotone e lino, per esempio) diventa così un modo di restituirci elementi basilari in un mondo che, giocoforza, può apparirci sempre più virtuale”.– prosegue il designer – è quella del riciclo, o per meglio dire diNon si parla solo di conferire i rifiuti, quindi, ma di aprire nuove strade all’utilizzo di quello che già esiste. Il tema del climate changing è pressante oggi e ognuno di noi può e deve dare il proprio contributo per cambiare il corso degli eventi. Ecco allora che l’industria del mobile e dell’arredo guarda con molta attenzione ai metodi di produzione con minor impatto ambientale e ai materiali che nascono dal riciclo e che possono essere utilizzati in maniera completamente diversa rispetto alla prima versione. La ricerca in questo campo è molto impegnata a trovare nuove possibilità perché per il pubblico quello della sostenibilità è un valore aggiunto che sta acquisendo sempre maggiore importanza”.