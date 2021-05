Il diamante di Ronchi dei Legionari si rifà il look

Ancora interventi di miglioria al diamante di piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Ronchi dei Legionari, dedicato a Enrico Gaspardis.

Proprio in questi giorni, infatti, si è arrivati alla conclusione dei lavori di messa a norma e sicurezza del tunnel di battuta, di quelli per la collocazione del container attrezzi e dei gazebo antistanti l’area di ristoro. Interventi che, ora, permetteranno la firma della convenzione per l'affidamento della gestione diretta ai New Black Panthers della struttura.

Nei mesi scorsi erano stati eseguiti necessari interventi di sistemazione del piccolo fabbricato adibito a biglietteria, realizzato agli inizi degli anni Novanta, che sentiva il peso degli anni. Una spesa che, complessivamente, si aggira sui 20mila euro.

Una serie di lavori necessari che fanno seguito a quelli che si sono succeduti nel corso del tempo e hanno permesso di migliorare visibilmente l'impianto sportivo di piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Un investimento che, negli ultimi tre anni, ha toccato quota 315mila euro.

Ultimi, in ordine di tempo, la fornitura e la posa in opera delle strutture prefabbricate che ospiteranno la cucina, il bar dello stadio e gli uffici della società New Black Panthers.

Risale al 1969 la costruzione dello stadio del baseball. Allora la squadra locale era stata promossa in serie A e fu la prima, in tutto il Triveneto, a costruire un diamante interamente dedicato al 'batti e corri'.

Nel frattempo si lavora allo stadio del softball dedicato a Giordano Gregoret che, dal 27 giugno al 3 luglio, ospiterà i Campionati Europei Seniores. Molti interventi sono stati fatti quest’anno, a partire dal tetto degli spogliatoi e dalla realizzazione del nuovo impianto d'irrigazione. Ora ci si concentra sulla sistemazione dell'impianto d'illuminazione e su altri piccoli interventi alle strutture, anche per rispondere al meglio alle normative di sicurezza.