Il diritto d’asilo a 70 anni dalla Convenzione Onu sui rifugiati

In occasione dei 70 anni dalla firma del Trattato di Ginevra sul diritto internazionale umanitario, L’Istituto di Studi Politici San Pio V e il Centro Studi e Ricerche Idos presentano il volume “Ospiti indesiderati”.



Giovedì 17 febbraio, alle ore 16, l'appuntamento è in diretta streaming Youtube e dal sito Idos. Interverranno Gianfranco Schiavone, Associazione Studi giuridici sull’Immigrazione,

Lidia Lo Schiavo e Tindaro Bellinvia, Università di Messina, Valerio Calzolaio, giornalista e Giulia Gori, Federazione Chiese Evangeliche in Italia.

Introdurranno l'incontro Paolo De Nardis, presidente S.Pio V e Chiara Cardoletti, rappresentante per l’Italia dell’Alto Commissariato per i Rifugiati Unhcr.

Saranno presenti Antonio Ricci e Benedetto Coccia, curatori del volume. Conclusioni di Luca Di Sciullo, presidente Idos.



Durante l’evento sarà possibile scaricare gratuitamente il pdf del volume dal sito www.dossierimmigrazione.it