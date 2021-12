Il disco ‘fisico’ rinasce in provincia

I resoconti di fine anno parlano da tempo della fine della musica su supporto ‘fisico’, dell’avvenuta morte del cd e della rinascita del caro, vecchio vinile. Il 2021 però si discosta nettamente da queste analisi perché, se è vero che lo streaming ormai ha la fetta maggiore del mercato, il cd sopravvive in versioni deluxe sempre più costose. E il vinile, invece di sfondare, si è fermato davanti a un problemino un tempo sconosciuto: la crisi delle materie prime. L’accaparramento selvaggio da parte delle grosse etichette di grandi quantità di polivinilcloruro per stampare, rispettivamente, 800mila copie del nuovo disco di Adele, 500mila per gli Abba e altrettante per i Coldplay (!) ha di fatto impedito a centinaia o migliaia di artisti di pubblicare i propri lavori, ancora per mesi (o anni?) a venire.



‘CARA’ PLASTICA - Un problema reale, confermato dalla Aua Records di Tarcento, azienda familiare creata nel 1997 da Gianluca Sinicco e la moglie Laura Pozzati, iscritta alla Siae come ‘duplicatori audio certificati’, da tempo attiva per produzioni di artisti internazionali, in particolare edizioni speciali e personalizzate. “La corsa non si è rallentata – spiegano – ma la produzione è rallentata per la crisi della materia prima: non si trova più plastica a prezzi ragionevoli. In più, uno dei due produttori mondiali di acetati per realizzare il master del disco ha bruciato gli impianti. Le major parlano di dischi programmati fino al 2025 e di 50 milioni di dischi in 5 anni. Però i tempi di produzione sono quelli degli Anni ‘50-’60, visto che una pressa idraulica fa una copia ogni 3 minuti, 20-30 pezzi all’ora”.



PRODOTTI PARTICOLARI

FUTURO ANALOGICO

PER INTENDITORI

. Alla Aua, da tempo, arrivano richieste da band internazionali di generi diversi, oltre che da piccole e grandi etichette che si sono stancate di andare all’Est per ottenere prodotti ‘di battaglia’, standardizzati e di scarsa qualità aggiunta. “Dall’estero ci chiedono tirature limitate o confezioni particolari e per Natale lavoriamo a un sacco di cose, come le magliette per gli americani, o un cofanetto per i, storica band di metal inglese, che comprende un vinile, un cd, una bandiera, una toppa… Noi siamo artigiani e ci appoggiamo ad altre aziende, specie eccellenze friulane, che ci aiutano a realizzare prodotti particolari e personalizzati”.- Siccome tutto torna, anche nel mercato discografico, l. “I piccoli stamperanno solo cd e le major solo vinile. Noi siamo partiti negli Anni ‘90 duplicando cassette, poi stampando cd per artisti locali e autoproduzioni: ora si torna al cd e da un paio di anni anche alle audiocassette e persino alle Stereo 8 e alle bobine! Negli anni d’oro del cd, ne stampavano anche 40mila al mese, ora con il vinile siamo a 20-30 produzioni diverse al mese, con richieste speciali come quelle degli svedesi, che hanno voluto un flexy disc quadrato!”- Se la specializzazione e la divisione del mercato in tanti piccoli settori saranno il futuro, Gianluca e Laura sono pronti, visto che da sempre lavorano su piccole tirature, per accontentare sia l’artista di provincia che vuole pubblicare anche in tempi di pandemia e non si accontenta di ‘visibilità’ online, sia per dare una risposta alle richieste delle etichette. E non solo. “Anni fa avevamo acquistato una macchina Anni ‘60 che stampa il vinile in singola copia, in mono, con eccellenza d’ascolto. Dopo tante richieste, un anno fa abbiamo iniziato una serie speciale di 45 giri on demand di vari generi ‘minori’: garagerock, rockabilly, surf… Siamo arrivati a 45 uscite: nomi importanti e di culto. Come gli americani, che nel loro tributo a gruppi dei ‘60 hanno voluto allegare poster, adesivo, spilla e cartolina autografata! Il leader, album per album, con inediti a 45 giri. E poi, anche con nomi della regione”.