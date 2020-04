Il doppio ‘lockdown’ da cui nacque la Patrie dal Friûl

Quest’anno la Fieste de Patrie dal Friûl non sarà una festa. Per celebrarla non potremo far altro che esporre la bandiera. Siamo in quarantena: ma è se non altro singolare ricordare che la nascita della Patrie il 3 aprile 1077 fu dovuta a un doppio ‘lockdown’ di cui fu vittima l’imperatore Enrico IV, scomunicato e prigioniero in Italia, che solo il patriarca Sigeardo fu capace di trarre d’impaccio. Si era in un passaggio determinante della lotta per le investiture. Nel 1075 papa Gregorio VII aveva emanato il ‘Dictatus papae’: il pontefice non si accontentava di riaffermare la centralità del potere spirituale, ma dichiarava addirittura “Al papa è permesso deporre gli imperatori”. Cosa inaccettabile per Enrico che l’anno dopo convocava un sinodo a Worms per dichiarare decaduto Gregorio che, per tutta risposta, ricorse all’arma più temibile che poteva usare un papa, la scomunica.

Un atto che era peggio della peste per un principe, già che scioglieva i sudditi dall’obbedienza. Per ottenere il perdono papale, Enrico e sua moglie Berta furono costretti a recarsi in penitenza. upplicarono il pontefice sostando tre giorni e tre notti al gelo (dal 25 al 27 gennaio) davanti alla porta del castello di Matilde di Canossa, cugina di Enrico: determinanti furono la sua intercessione e quella di Adelaide, suocera dell’imperatore. Intanto, anche se il primo ‘lockdown’ sembrava superato, in



Germania i sassoni si erano ribellati proclamando imperatore al suo posto Rodolfo di Rheinfelden, duca di Svevia e cognato di Enrico: gli altri principi tedeschi erano propensi a seguirlo perché la scomunica era stata revocata, ma la dichiarazione di decadenza dal trono no. L’imperatore, per riprendersi la corona, doveva rientrare per forza e di corsa in Germania, ma il marchese di Verona e il conte Lodovico del Friuli gli chiusero i passi alpini. Altro cordone sanitario da eludere. Enrico IV sarebbe stato perduto se non fosse intervenuto Sigeardo, già suo cancelliere, che gli permise di passare sui territori che erano diventati suoi feudi e regolare i conti in terra tedesca.Fu per premiare questa fedeltà che il 3 aprile 1077 l’imperatore investì il patriarca del titolo di duca del Friuli. Nasceva così un principato ecclesiastico direttamente dipendente dal Sacro romano impero: a quel primo diploma ne seguì un altro, l’11 giugno, che conferiva al patriarca anche i territori della Marca della Carniola e della Contea dell’Istria. Sigeardo non fece in tempo a godersi i suo nuovi domini, che la morte lo colse a Ulm il 12 agosto dello stesso anno. La data della sua investitura viene tuttavia celebrata ancor oggi come la festa di quella Patria del Friuli che fino al , uando Venezia la fece sua, fu capace di rappresentare un’esperienza istituzionale del tutto peculiare.