Il Friuli e Civibank regalano ai lettori le mascherine

E' un'edizione davvero speciale del settimanale Il Friuli quella in edicola da venerdì 10 aprile. Infatti, il giornale grazie al sostegno di Civibank regala ai suoi lettori una mascherina personalizzata.



"Un piccolissimo gesto - come spiega l'editore - per testimoniare, in un momento così difficile della nostra vita, che noi di Mediafriuli ci siamo e vogliamo fare la nostra parte per ripartire e, ancora una volta, ricostruire insieme il nostro Friuli e la nostra regione".



L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Civibank e alla collaborazione con la ditta Creative Salad di Premariacco che ha confezionato le mascherine. In più il numero di venerdì 10 aprile avrà in allegato, sempre gratuito, il numero di aprile del mensile economico Il Friuli Business.