Il Friuli premia lo Spirito del Natale

È proprio nell’anno della pandemia che lo spirito del Natale non può e non deve andare in lockdown. Per questo Il Friuli in accordo con il Comitato regionale Unpli – oltre al concorso dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie che sarà proposto a gennaio – ha ideato un’iniziativa che vuole rendere protagonisti gli addobbi allestiti nei paesi della regione.

Presepi in piazza, rassegne artistiche, luminarie o un semplice albero, tutti allestiti dai volontari che fanno così sentire ai residenti e anche ai semplici passanti quanto è accogliente una comunità anche nei momenti più bui. Le Pro Loco friulane hanno risposto positivamente e molte di esse hanno inviato le immagini da sottoporre all’attenzione dei nostri lettori.

A loro, infatti, dal 18 dicembre al 7 gennaio spetta il compito di valutare, scegliere e premiare l’addobbo preferito. Anche se tutti, solo per il fatto di dare continuità alla tradizione, hanno già vinto.

Ecco, quindi, i 22 paesi in concorso: Aquileia, Ariis, Attimis, Avasinis, Udine Borgo Sole, Bressa, Casarsa, Forgaria, Forni Avoltri, Manzano, Moimacco, Monfalcone, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Pordenone, Porzus, Pozzuolo, Rivignano, Ronchi dei Legionari, San Daniele e Tomba di Mereto.

Scelto l’addobbo preferito lo si può votare attraverso i coupon (20 punti) pubblicati sul settimanale nei numeri del 18 e del 24 dicembre e facendolo recapitare in redazione entro giovedì 7 gennaio. Oppure assegnando la preferenza (1 punto) nello stesso periodo mettendo il proprio 'mi plas' alla foto sul nostro sito (la votazione aprirà venerdì 18 alle 8 e sarà attivafino alla mezzanotte del 7 gennaio).