Il Friuli regala le mascherine ai lettori

Venerdì 24 aprile il settimanale Il Friuli regala ai propri lettori, allegata alle copie in edicola, la mascherina anti Covid-19 con il simbolo della comunità friulana. L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Friuli e la Creative Salad di Premariacco, replica quella realizzata il 10 aprile, che aveva riscosso un grande successo fra i lettori.

Nei suoi 171 anni di attività, Il Friuli è sempre stato al fianco dei friulani, svolgendo un ruolo di riferimento non solo informativo ma anche identitario. Da diversi anni, per esempio, distribuisce - allegata al settimanale - la bandiera del Friuli, andata esaurita anche nella campagna di quest’anno in occasione del 3 aprile.

“È la seconda volta nel giro di poche settimane che facciamo questo piccolo, piccolissimo gesto regalando la mascherina – spiega l’editore - per confermare che, in un momento così difficile, noi di Mediafriuli ci siamo e vogliamo fare la nostra parte per ripartire e ricostruire insieme il nostro Friuli e la nostra regione. Il nostro contributo è sempre lo stesso: dare notizie, offrire informazioni alle persone, alle famiglie, alle comunità, al territorio. Ma in queste giornate vogliamo anche continuare a essere vicino a ogni friulano donando una mascherina”.