Il futuro dell’architettura sta nel legno

Un anno fa, la calamità più distruttiva che abbia interessato i boschi italiani, la tempesta Vaia, ha raso al suolo migliaia di metri cubi di legname in Friuli, nelle Provincie di Trento e Bolzano e in Veneto, l’area che produce 2/3 del legname da lavoro italiano. In queste zone oltre 60% delle foreste sono certificate Pefc (Programme for endorsement of forest certification schemes).

È in questa situazione viene lanciato il progetto di ‘Filiera solidale’, che chiede alle aziende certificate di acquistare legname proveniente dagli schianti in sostituzione di legno di importazione ad un prezzo equo. Questo legname sarà tracciato attraverso la filiera produttiva fino al consumatore finale e sarà contraddistinto da un apposito logo, che sarà controllato dagli organismi di certificazione della catena di custodia. Venerdì 11 ottobre, alle 15, casa Moderna ospiterà un convegno dal titolo ‘Risorsa legno. Da avversità a occasione’ organizzato da &Co. Energie Condivise e A.N.A.B.

Il convegno prende spunto dal drammatico evento distruttivo per analizzare la gestione forestale del Friuli Venezia Giulia, l’importanza della certificazione del legname utilizzato nell’edilizia e nell’arredamento e la rilevanza della filiera solidale, per capire se da questa grave situazione si possa ripartire con nuovo slancio e rendere ancor più produttiva la gestione delle nostre foreste, sia per quanto riguarda l’utilizzo del legno che per la loro fruizione turistica sostenibile.

I temi specifici legati alla gestione forestale verranno trattati da Maria Cristina D’Orlando, presidente di Pefc Italia e funzionaria del Servizio foreste e corpo forestale della Regione. Maurizio Gioia parlerà invece di ‘Percorsi nella natura rispettando l’ambiente’ descrivendo le attuali possibilità che prodotti e tecnologie ecocompatibili esenti da asfalto e bitume offrono nella realizzazione di pavimentazioni in terra 100% riciclabili.

La godibilità delle nostre foreste e territori montani passa sicuramente anche dalla disponibilità di buone architetture tutte caratterizzate da un progetto che rispetti i caratteri ambientali e tipologici del luogo, che privilegi l’utilizzo di materiali locali, naturali, rinnovabili, riciclati e riciclabili che consentano il minor dispendio di energie in tutte le fasi di vita dell’edificio, dalla costruzione alla demolizione. In quest’ottica si inseriscono i filmati di alcuni progetti realizzati e l’intervento dell’architetto Alessia Mora ‘Isolanti in legno: comfort, sicurezza e design’.Il convegno si concluderà con ‘Architetture frugali, coltivabili e di recupero’ dell’architetto Giacomo Borella dello Studio Albori di Milano, che illustrerà alcune dei progetti da loro realizzati sempre attenti alle questioni energetiche e ambientali, nel loro intersecarsi con la dimensione dell’abitare quotidiano.