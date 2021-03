Il futuro delle rogge, come sarà il Roiello nel 2030?

Come sarà il Roiello e il suo paesaggio nell'anno 2030? Scorrerà “gorgogliando” sul fondo acciottolato da Beivars a Lovaria, tra le sponde alberate, accanto a piste pedonali e ciclabili, oppure lungo l'antica strada Bariglaria, pista celtica con un'origine ben più antica delle rogge (da recuperare per il tratto che va da S. Gottardo a Pradamano); alimenterà i laghetti nel parco Rubia a Pradamano (ma anche nel prossimo parco di S. Gottardo); sarà fruibile ad animali e piante, ed oggetto di gioco per i bambini,mentre gli adulti passeggeranno in armonia con la campagna e l'acqua canterina del Roiello, a lato del Parco del Torre. Sono tutti scenari del prossimo futuro espressi dai 23 stakeholder tramite un questionario somministrato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, predisposto predisposto dal Comitato tecnico istituzionale del Contratto di Rio per il Roiello di Pradamano in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, che partecipa in prima persona al Contratto in qualità di soggetto portatore di interesse.



Sette le domande poste dai ricercatori, il cui eccellente lavoro è stato gratificato dai ringraziamenti del Comitato tecnico istituzionale del Contratto di Rio, riunitosi a marzo per esaminare gli elaborati. Due sono state le direttrici del lavoro di analisi: individuare le parole chiave ricorrenti nelle risposte ed evidenziare i concetti emersi mettendo in luce i temi più rilevanti, per inserirli nel redigendo documento strategico. Alle domande hanno risposto i Comuni di Udine e di Pradamano e loro organizzazioni, la Direzione Regionale Ambiente, il Comitato Amici del Roiello di Pradamano, Legambiente, le parrocchie di Pradamano e di S. Gottardo, alcuneaziende agricole, le associazioni imprenditoriali agricole e artigianali, gli istituti scolastici di Udine VI e di Pavia di Udine, le associazioni sportive locali, l'Ordine degli Architetti, la NET, l'Acquedotto Poiana, l'Irtef, l'associazioneComunità del Melograno di Lovaria.Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, promotore dell'iniziativa e coordinatore nell'invio e raccolta dei questionari, e gli altri soggetti coinvolti nel processo del contratto di rio del Roiello di Pradamano, vista l’ampia partecipazione dei portatori di interesse proseguiranno le attività avviate quattro anni fa, orientate alla stipula del Contratto.“Tutti gli attori si sono dimostrati consapevoli del valore storico e culturale del Roiello, ma anche della necessità di inserirlo appieno nel contesto ambientale e paesaggistico che lo riguarda, quello futuro oltre che attuale; non a caso il decreto ministeriale del 1989 vincola il Roiello e lo tutela come bene di notevole interesse pubblico. Le rogge del sistema Roiale di Udine - spiega la presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana- costituiscono un complesso storico di notevoli e pregevoli caratteristiche estetico-ambientali”. I “desiderata”emersi dal questionario costituiscono solo la punta dell'iceberg, una minima parte dell'immaginario collettivo, accanto a richieste di interventi strutturali e relativi investimenti.L’interesse dimostrato attraverso l’adesione a questa iniziativa ancora una volta mette in luce l’efficacia dei processi partecipativi e delle politiche di governance per i beni appartenenti alla collettività, perché danno l'opportunità alla popolazione di "dire la propria" e di essere ascoltati, di essere coinvolti e di collaborare, consapevolmente e con responsabilità, con gli enti e le organizzazioni alla programmazione e pianificazione del territorio.