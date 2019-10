Il Fvg aderisce alla Settimana di Protezione civile

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia aderisce alla prima Settimana nazionale della Protezione civile che si terrà in tutta Italia a partire dal 13 ottobre e che, per la nostra regione, avrà il suo culmine sabato 19 ottobre con l'Open day al Centro Operativo di Palmanova. Questa iniziativa si apre con la due giorni di #Iononrischio, il consueto appuntamento che, in alcune piazze della regione, vuole diffondere le buone pratiche di Protezione civile.

"La nostra realtà - afferma il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi - è un modello la cui preparazione ed efficienza si è confermata anche nella gestione dell'emergenza della tempesta Vaia di cui, a fine mese, ricorre il primo anniversario".

"Aderire alla prima Settimana nazionale - prosegue Riccardi - è quindi una grande opportunità per coinvolgere la popolazione e cercare di avvicinare sempre più giovani a questa forma di volontariato".

La prima Settimana Pc, che sarà ufficialmente aperta dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, domenica 13 ottobre, intende promuovere i comportamenti consapevoli e l'adozione di misure di autoproduzione, una capillare informazione sugli scenari di rischio, sulle buone pratiche e sulla pianificazione della gestione dell'emergenza. Il tutto con l'aiuto di una capillare campagna di informazione, formazione, comunicazione e coinvolgimento dei volontari, dei tecnici e della popolazione tutta.

Cuore dell'iniziativa #Iononrischio (www.iononrischio.it) saranno i momenti di incontro tra i volontari e la popolazione che si terranno sabato 12 ottobre nelle piazze di Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Gradisca d'Isonzo, Trieste, Pasiano di Pordenone, Turriaco, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Tavagnacco e Udine. Domenica 13 #IoNonRischio sarà invece presente a Cervignano, Ronchi dei Legionari, Tavagnacco e Pasiano di Pordenone.

In Friuli Venezia Giulia, la Settimana Pc si chiuderà sabato 19 ottobre con l'Open day del Centro Operativo di Palmanova nel corso del quale, previa prenotazione obbligatoria, i cittadini potranno visitare le sale operative e vivere direttamente i modelli di gestione delle emergenze. Le visite saranno effettuate ogni ora a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13 (ultimo turno alle ore 12). La prenotazione è obbligatoria accedendo alla sezione eventi del sito www.regione.fvg.it.