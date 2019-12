Il generale Bernardini in visita a Udine

Il Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Vittorio Veneto”, dal quale dipendono i Reparti d'Arma di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, ha visitato oggi il Comando della Legione Carabinieri Fvg.

A Udine, è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Antonio Frassinetto e ha incontrato i militari – in servizio, in congedo e della rappresentanza – della Legione e dei Reparti Speciali, ai quali ha rivolto un caloroso saluto ed espresso parole di apprezzamento per i positivi risultati conseguiti nella quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di criminalità, esortando tutti a continuare a operare con lo stesso impegno e con la piena consapevolezza dell’importante funzione svolta in seno alla società.

Il Comandante Interregionale ha concluso l’incontro formulando i più affettuosi auguri per le prossime festività natalizie e per un 2020 ricco di soddisfazioni, da estendere anche alle rispettive famiglie. Presenti, fra gli invitati di prestigio, i Generali di Corpo d’Armata Luigi Federici e Roberto Santini, già Comandante e Vive Comandante Generale dell’Arma.