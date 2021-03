Il generale Jeffrey Harrigian in visita alla Base Usaf di Aviano

Il 24 e 25 marzo, il generale Jeffrey Harrigian, comandante delle Forze Aeree Americane in Europa e Africa, ha visitato la Base di Aviano. A dargli il benvenuto, il Colonnello Luca Crovatti, comandante dell’Aeroporto Pagliano e Gori, e il Brig General, Jason Bailey, comandante del 31st Fighter Wing. Il generale, accompagnato da una ristretta delegazione, ha voluto approfondire la conoscenza delle capacità e gli ambiti di specializzazione di alcuni squadroni del 31st FW, nonché la missione corrente e le operazioni e priorità dello Stormo.

In particolare, è stato illustrato il concetto di Agile Combat Employment e la sua applicazione da parte del 31st Fighter Wing, ovvero la capacità dello Stormo di rischierarsi in tempi rapidi e di operare in contesti diversificati. Prima di lasciare Aviano, il generale Harrigian ha incontrato il personale destinatario dei riconoscimenti dell’anno, tra cui un dipendente civile italiano, che ha voluto premiare personalmente.

Il generale dell’Usafe ha espresso profonda soddisfazione per l’operato del personale del 31st Fighter Wing in questo periodo difficile. “Il Team Aviano ha dimostrato tutta la sua capacità di resilienza nel portare avanti la missione. Mi rendo conto delle sfide quotidiane che dovete affrontare e ammiro la vostra capacità di restare connessi e supportarvi a vicenda”, ha commentato.

La visita si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.