Il generale Paparella al Comando provinciale Carabinieri di Pordenone

Oggi il Generale di Corpo d'Armata Antonio Paparella, Comandante Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, con sede a Padova e competenza su Triveneto ed Emilia Romagna, ha effettuato una visita al Comando provinciale dell’Arma di Pordenone. L’alto Ufficiale, dopo l’illustrazione della situazione complessiva e l’andamento operativo del Comando tenuta dal Colonnello Luciano Paganuzzi, ha incontrato una rappresentanza del personale dell’Arma e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Nella circostanza ha espresso piena soddisfazione per l’operato e la vicinanza alla popolazione da parte dei Carabinieri del Friuli Occidentale, specie in questo periodo di pandemia, già testimoniatagli dalle parole di apprezzamento tributate ai Carabinieri da tutte le Autorità locali incontrate in giornata.

Il Generale, oltre a essersi compiaciuto per i risultati conseguiti contro la criminalità, ha potuto verificare i notevoli sforzi profusi nell’opera di prevenzione di tutti i reati nonché del capillare controllo del territorio, ritenuto indispensabile per continuare a fronteggiare la criminalità diffusa anche in una provincia contraddistinta da una bassa delittuosità. Ha quindi esortato tutti i carabinieri, di ogni ordine e grado, a proseguire con rinnovato entusiasmo e immutata disponibilità nel servizio a favore della collettività.

Paparella, accompagnato dal colonnello Paganuzzi, ha inoltre salutato il Direttore generale del Cro di Aviano Francesca Tosolini, il Prefetto Domenico Lione, i vertici dell’Autorità Giudiziaria pordenonese - il Presidente del Tribunale Lanfranco Maria Tenaglia e il Procuratore della Repubblica Raffaele Tito, il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, il Vescovo della diocesi di Concordia - Pordenone monsignor Giuseppe Pellegrini e il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti.

Prima di fare ritorno a Padova, il Generale Paparella ha, infine, visitato i Comandi delle Stazioni di Meduno e Maniago, esprimendo a tutti i carabinieri parole di gratitudine per la quotidiana attività di prossimità alle popolazioni del Friuli Occidentale.