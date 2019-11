Il geoparco si racconta per immagini

Una serata immersiva nei paesaggi delle nostre montagne, quella proposta dal geoparco delle Alpi Carniche insieme al CAI-sezione di Tolmezzo.



Martedì 12 novembre prossimo, alle 20.30 al Cinema David di Tolmezzo Giuseppe Muscio presenterà il volume "Dentro le Alpi Carniche - la geologia vista da lontano": insieme a Ivo Pecile e Sandra Tubaro di SentieriNatura si racconteranno, per parole e immagini, le fasi della realizzazione dello splendido volume scientifico-fotografico e le caratteristiche geologiche che fanno della catena alpina carnica un unicum a livello internazionale.



Le riprese, realizzate anche con l’utilizzo del drone, regaleranno nuove prospettive alla maestosità delle Alpi Carniche, consentendo di godere di paesaggi che da semplici escursionisti non sempre è dato ammirare; gli approfondimenti geologici permetteranno di conoscere l’origine di quegli stessi paesaggi, le ragioni di forme e colori, il patrimonio in fossili che contengono.



Seguirà la proiezione del videodocumentario, realizzato da SentieriNatura, "Amariana, la piramide carbonatica", dedicata al monte che sovrasta il capoluogo carnico. La grande qualità dell’immagine e del suono garantita dalla sala cinematografica permetterà di sperimentare un vero e proprio volo radente sulla “piramide” simbolo di Tolmezzo.



La serata, ad ingresso libero, è organizzata dal geoparco delle Alpi Carniche in collaborazione con la sezione tolmezzina del CAI, che l’ha inserita nel proprio calendario di serate culturali.



Al termine sarà possibile ritirare gratuitamente copia del volume.