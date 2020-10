Il Giro d'Italia conquista il Gran Monte

Tra le tanteiniziative in attesa del Giro d'Italia, ha preso corpo un’idea giudicata folle da molti: realizzare il logo della corsa rosa sul Gran Monte, la maestosa montagna che domina l’Alta Val Torre, ma in modo ecologico, semplicemente sfalciando i rovi e l’erba. Le difficoltà erano molte, soprattutto per le dimensioni dell’opera che era necessario prima tracciare in mezzo ad erba incolta e rovi altissimi. Ci hanno pensato le varie Associazioni del territorio capitanate dal Gruppo Alpini Val Torre.

Con sistemi di posizionamento GPS sono stati segnati i punti trigonometrici e picchettato la geometria. Con migliaia di metri di filo e centinaia di picchetti sono stati definiti i contorni del logo, un lavoro lungo, difficile e complicato. Subito dopo sono iniziati i lavori di sfalcio e pulizia.

Decine di persone con decespugliatori, il sabato e la domenica, impiegando diverse centinaia di ore di lavoro (a volte anche fermandosi a dormire sul posto), hanno falciato l’erba e i rovi realizzando il logo del giro di dimensioni gigantesche: lunghezza 160 metri, altezza 95 metri, diametro delle ruote di 70 metri, una superficie totale di circa 15.000 metri quadri.

Un logo preso in considerazione dal Guinnes dei primati, visibile da diversi chilometri di distanza. La notizia sui media ha fatto il giro del mondo, tanto che sono arrivati apprezzamenti perfino dall’Australia!