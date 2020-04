Al tempo del Coronavirus, il Goethe-Zentrum Triest chiama a raccolta il suo pubblico e lo accoglie sul web con diversi eventi, tutti a fruizione gratuita, spalancando nuove porte verso la condivisione e la voglia di imparare e divertirsi con il tedesco, anche rimanendo a casa.



La prima attenzione va ai bambini e alle famiglie: a partire da lunedì 6 aprile alle ore 16, sulla sua pagina Facebook, il Goethe-Zentrum Triest propone “Fai merenda con il Goethe”: una rubrica dedicata ai bimbi che, insieme ai genitori o ai nonni, potranno godersi ogni settimana (sempre di lunedì, alla stessa ora) una nuova fiaba o delle canzoncine della tradizione popolare germanica, accompagnati dall’insegnante Giulia Genitrini. Il titolo del 6 aprile sarà il celebre racconto “Der Wolf un die sieben Geißlein” (Il lupo e i sette capretti).



Sempre ai bambini è dedicato anche il laboratorio interattivo “Wir basteln einen Osterhasen” (“Creiamo un coniglietto di Pasqua”), che verrà proposto sabato 11 aprile, alle 16 (previa iscrizione alla mail progetti@goethezentrumtriest.it) attraverso la piattaforma di video conferenze Zoom (semplicissima da usare da computer, tablet e smartphone). Sarà sempre Giulia Genitrini a guidare i piccoli artisti nella creazione del lavoretto pasquale.



Per gli adulti che vogliono approfondire e dar sfogo alla loro passione per il tedesco, tornano gli Incontri Culturali, in diretta Live sulla pagina Facebook del Goethe-Zentrum. “Life is too short to learn German? Ich habe es geschafft!” (La vita è troppo breve per imparare il tedesco? Io ce l’ho fatta!) è il titolo dei due appuntamenti proposti mercoledì 8 e mercoledì 15 aprile, alle 17, con Annalisa Piersanti. Ispirato al libro “The awful German language” (La terribile lingua tedesca), scritto da Mark Twain nel 1880, il “racconto in due puntate” di Annalisa ripercorre le tappe di un percorso conflittuale e molto ironico di chi deve imparare il tedesco da “adulto” e si scontra con gioie e dolori di una lingua affascinante e molto ricca, ma ce la fa!





Informazioni: www.goethezentrumtriest.it - www.facebook.com/goethetriest