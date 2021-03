Il golfo di Trieste invaso da coloratissime meduse

Invasione di meduse nel Golfo di Trieste, come mostrano le foto realizzate dal fotografo triestino Giovanni Montenero, che le ha immortalate. Si tratta di un avvenimento non nuovo per il Golfo giuliano dove, trasportati dalle correnti, questi organismi vengono spinti verso riva.

Tra quelle immortalate la medusa nota come Polmone di mare, specie comune e molto diffusa nel Mar Mediterraneo, e non pericolosa dell'uomo, e l'Aequorea forskalea. Anche quest'ultima specie è diffusa anche nel Mar Mediterraneo e negli oceani, dove vive a notevoli profondità. Più rara, rispetto al Polmone di mare, non è raro incontrarla nelle acque dell'Adriatico.