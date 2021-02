Il Granello dona nuovi dispenser porta detergente a San Vito

Sono belli e colorati. Sono i totem porta gel igienizzanti che sono comparsi negli ultimi tempi all’interno di Palazzo Rota, residenza municipale.

A realizzarli il laboratorio de “Il Granello” con sede in via Amalteo. E’ una cooperativa sociale che ispira la sua azione ai principi della centralità della persona con disabilità e della sua famiglia, della solidarietà, della responsabilità. Ha la finalità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena realizzazione della persona e la sua compartecipazione alla crescita e allo sviluppo della comunità di appartenenza.



E’ significativo l’impegno della cooperativa e per sostenersi c’è appunto anche l’attività di laboratorio. Da qui che è nata l’idea di realizzare totem-dispenser porta detergente, colorati e caratterizzati da alcuni disegni, come quelli che fanno bella mostra di sé in municipio. Sono realizzati in legno multistrato da 15 mm, altezza 125 cm e di larghezza 50 cm, e sono uno dei nuovi prodotti realizzati dalla coop. Sono completamente personalizzabili con temi sia illustrativi che con marchi aziendali.



La realizzazione di questi oggetti è stata possibile grazie al sostegno del Rotary Club di San Vito al Tagliamento che ha permesso di predisporre il nuovo laboratorio per la realizzazione di manufatti artistici (legno, cartonati, pellami e affini). Laboratorio che si chiama “Non solo regali” che è dotato di apparecchiature per la progettazione, la costruzione dei componenti, l’assemblaggio e la gestione dei prodotti finiti. Progetto che ha affiancato l’attività laboratoriale già esistente per la realizzazione di articoli da regalo, potenziandone la capacità realizzativa e consentendo di dare pieno significato di inserimento degli ospiti diversamente abili nella comunità in cui vivono.“Non solo regali” è dunque a tutti gli effetti un laboratorio di attività espressiva finalizzato a far sperimentare, accrescere ed affinare le capacità espressive dei ragazzi con disabilità e/o a rischio di emarginazione sociale che lo frequentano e intende valorizzare un’economia a misura d’uomo dove il profitto non è il fine ultimo e non esiste la concezione dello “scarto”.“Abbiamo accolto di buon grado il bel dono offertoci, ringraziando e impegnandoci in modo rinnovato ad essere vicini alla cooperativa sociale e alle sue esigenze credendo nella sua, come delle altre presenti nel sanvitese, alta funzione - sottolinea il Sindaco Antonio di Bisceglie, ringraziando la Presidente de Il Granello, Mariarosa Toffolon -. Ci auguriamo che la comunità colga questo ulteriore segno della portata di questa iniziativa, valorizzandola e facendole avere successo”.La cooperativa di solidarietà sociale Il Granello è nata nel 1997 per iniziativa di alcune famiglie di giovani con disabilità del territorio allo scopo di integrarli nel contesto sociale. Il Granello, coop diretta da Mariarosa Toffolon - presidente -, gestisce una comunità alloggio, alcuni gruppi appartamento, dei percorsi di autonomia abitativa, un servizio semiresidenziale con attività educative e laboratoriali e un Servizio per utenti gravi nella sede di Casette. Complessivamente sono 36 gli utenti che beneficiano dei servizi della cooperativa, e 29 gli operatori che li seguono.